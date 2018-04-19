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Петра КВИТОВА: «Обожаю играть за сборную»

Чешская теннисистка – о выступлениях в Кубке Федерации

  • 19.04.2018 20:40
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fedcup.com. Петра Квитова
© fedcup.com. Петра Квитова

Чешская теннисистка Петра Квитова рассказала о своем отношении к командным соревнованиям в теннисе, а также поделилась ожиданиями от поединка против команды Германии.

«Это будет очень трудный матч, и все мы знаем, как сильна немецкая сборная. Анжелик (Кербер – ред.) и Юлия (Гергес – ред.) находятся в отличной форме сейчас, поэтому будет интересно с ними сыграть перед их родной публикой. Мы постараемся выиграть, но шансы на победу у нас 50 на 50.

Мне нравилось выступать в командных турнирах ещё в детстве - я хорошо играла, поддерживала своих напарниц и была частью команды. Я просто обожаю играть за сборную. Кубок Федерации - огромная часть моей карьеры. Я выигрывала этот турнир пять раз, и он действительно занимает особенное место в моём сердце.

Я никогда этого не забуду, особенно домашние матчи перед нашими болельщиками, ведь у нас было не так много возможностей сыграть перед ними. У меня приятные воспоминания о матчах в Кубке Федерации, и я надеюсь, что они будут только увеличиваться», – сказала Квитова.

Напомним, в субботу и воскресенье чешская сборная проведёт в Штутгарте полуфинальный матч с теннисистками из Германии.

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Источник — Большой теннис Украины

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