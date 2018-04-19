Петра КВИТОВА: «Обожаю играть за сборную»

Чешская теннисистка Петра Квитова рассказала о своем отношении к командным соревнованиям в теннисе, а также поделилась ожиданиями от поединка против команды Германии.



«Это будет очень трудный матч, и все мы знаем, как сильна немецкая сборная. Анжелик (Кербер – ред.) и Юлия (Гергес – ред.) находятся в отличной форме сейчас, поэтому будет интересно с ними сыграть перед их родной публикой. Мы постараемся выиграть, но шансы на победу у нас 50 на 50.



Мне нравилось выступать в командных турнирах ещё в детстве - я хорошо играла, поддерживала своих напарниц и была частью команды. Я просто обожаю играть за сборную. Кубок Федерации - огромная часть моей карьеры. Я выигрывала этот турнир пять раз, и он действительно занимает особенное место в моём сердце.



Я никогда этого не забуду, особенно домашние матчи перед нашими болельщиками, ведь у нас было не так много возможностей сыграть перед ними. У меня приятные воспоминания о матчах в Кубке Федерации, и я надеюсь, что они будут только увеличиваться», – сказала Квитова.



Напомним, в субботу и воскресенье чешская сборная проведёт в Штутгарте полуфинальный матч с теннисистками из Германии.