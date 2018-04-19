Ришар Гаске стал первым французом, который добыл 500 побед в карьере

Ришар Гаске вышел в 1/4 финала грунтового Мастерса в Монте-Карло. В поединке 1/8 финала 31-летний теннисист в двух сетах разобрался в представителем Германии Мишей Зверевым – 6:2, 7:5.
Эта победа стала для Гаске 500 в карьере, а это лучший показатель для французских теннисистов в истории.
Больше 400-т побед в Туре имеют всего 5 его соотечественников:
Янник Ноа – 476
Фабрис Санторо – 470
Жиль Симон – 432
Жо-Вильфрид Тсонга – 430
Гаэль Монфис – 424
В матче 1/4 финала Ришар Гаске сыграет против 4 ракетки мира Александра Зверева.
Источник — Twitter
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