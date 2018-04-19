Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Ришар Гаске стал первым французом, который добыл 500 побед в карьере

31-летний француз в двух сетах обыграл Мишу Зверева в 1/8 финала Мастерса в Монте-Карло

  • 19.04.2018 18:59
  • 278 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images
© Getty Images

Ришар Гаске вышел в 1/4 финала грунтового Мастерса в Монте-Карло. В поединке 1/8 финала 31-летний теннисист в двух сетах разобрался в представителем Германии Мишей Зверевым – 6:2, 7:5.

Эта победа стала для Гаске 500 в карьере, а это лучший показатель для французских теннисистов в истории.

Больше 400-т побед в Туре имеют всего 5 его соотечественников:

Янник Ноа – 476
Фабрис Санторо – 470
Жиль Симон – 432
Жо-Вильфрид Тсонга – 430
Гаэль Монфис – 424

В матче 1/4  финала Ришар Гаске сыграет против 4 ракетки мира Александра Зверева.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Реклама
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.