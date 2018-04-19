Монте-Карло. Тим выбил Джоковича и вышел в четвертьфинал

Джокович и Тим в Монте-Карло встречались впервые с момента сенсационной победы австрийца в четвертьфинале Ролан Гаррос-2017. В том матче серб взял лишь 9 геймов и проиграл последний сет со счетом 0:6.

Реванш вновь мог завершиться уверенной победой Тима, однако Доминик упустил первый сет со счета 2:5, причем Джокович в девятом гейме отыграл двойной сет-бол на приеме. Во второй партии австриец сделал два брейка и восстановил паритет, а в концовке решающего сета выиграл три гейма подряд.

Новак Джокович не сумел впервые в сезоне выйти в четвертьфинал турнира АТР. Серб проиграл четвертый матч в сезоне и впервые уступил теннисисту из топ-10.

Доминик Тим впервые вышел в четвертьфинал в Монте-Карло, а его следующим соперником станет победитель матча между первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем и россиянином Кареном Хачановым.

3-й раунд

Новак Джокович (Сербия, 9) – Доминик Тим (Австрия, 5) – 7:6 (2), 2:6, 4:6

Ранее Тим говорил о возможной встрече с Рафаэлем Надалем.