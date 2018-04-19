Федерер в топ-100 самых влиятельных людей мира по версии Time

Журнал Time представил свой ежегодный рейтинг из ста самых влиятельных людей мира.
Хедлайнером раздела «Титаны» стал чемпион Australian Open Роджер Федерер, в Мельбурне выигравший свой 20-й титул «Большого шлема» и позднее впервые с 2012-го вернувшийся на вершину мирового рейтинга. 36-летний швейцарец также стал героем одного из вариантов обложки нового номера Time (на других – Николь Кидман, Дженнифер Лопес и другие). Напомним, Федерер пропустит грунтовый сезон.
Традиционную для всех героев сотни характеристику Федереру написал Билл Гейтс.
Из спортсменов в список также вошли Хлоя Ким (сноуборд), Джейджей Уотт (американский футбол), Кевин Дюрэнт (баскетбол) и Вират Кохли (крикет).
Федерер уже попадал в список Time в 2010-м вместе с Ким Клийстерс и Сереной Уильямс. В 2013-м в сотне была Ли На.
.@BillGates: “@Rogerfederer knows that effective philanthropy, like great tennis, requires discipline and time" #TIME100 https://t.co/dSCGCiPufw pic.twitter.com/08CmCY4xbL— TIME (@TIME) 19 квітня 2018 р.
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