Федерер в топ-100 самых влиятельных людей мира по версии Time

А Яковенко?)

Бред! Ну ужели так мало просмотров что несете такую ерунду?

Коутиньо рано трогать...

И когда же ярмоленко реалу забивал?

И когда же ярмоленко реалу забивал?

И когда же ярмоленко реалу забивал?

И когда же ярмоленко реалу забивал?

И когда же ярмоленко реалу забивал?

И когда же ярмоленко реалу забивал?