НАДАЛЬ: «Я не буду поступать как Федерер»

Испанец Рафаэль Надаль признался, что не будет следовать примеру швейцарца Роджера Федерера и намеренно пропускать турниры без важной причины. Уроженец Базеля ранее принял решение пропустить весь грунтовый сезон.

«Есть турниры, о намеренном пропуске которых я даже не могу думать, потому что очень люблю на них выступать. Не могу представить, что специально пропускаю турнир в Монте-Карло, Уимблдон, US Open, Australian Open или Рим. Эти турниры я намеренно ни за что не пропущу.

Мне трудно представить, что я скажу: «Я не буду играть на траве или на харде». Это не входит в мои планы, но никогда не говори «никогда». , — цитирует Надаля AP.