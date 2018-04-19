НАДАЛЬ: «Я не буду поступать как Федерер»

Испанец Рафаэль Надаль признался, что не будет следовать примеру швейцарца Роджера Федерера и намеренно пропускать турниры без важной причины. Уроженец Базеля ранее принял решение пропустить весь грунтовый сезон.
«Есть турниры, о намеренном пропуске которых я даже не могу думать, потому что очень люблю на них выступать. Не могу представить, что специально пропускаю турнир в Монте-Карло, Уимблдон, US Open, Australian Open или Рим. Эти турниры я намеренно ни за что не пропущу.
Мне трудно представить, что я скажу: «Я не буду играть на траве или на харде». Это не входит в мои планы, но никогда не говори «никогда». , — цитирует Надаля AP.
Напомним, что Надаль обошел Макинроя по количеству побед в туре.
Источник — Чемпионат
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