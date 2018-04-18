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ТИМ: «Обыграть Надаля на грунте практически нереально»

Доминик Тим не верит в свои шансы выиграть «Ролан Гаррос»

  • 18.04.2018 23:05
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Getty Images. Доминик Тим
© Getty Images. Доминик Тим

Рафаэль Надаль и Доминик Тим могут встретиться в четвертьфинале Мастерса в Монте-Карло, если обыграют Карена Хачанова и Новака Джоковича соответственно.

При этом молодой австриец понимает, насколько сложно будет сражаться с Надалем на его любимом грунтовом покрытии:

«В прошлом сезоне у нас было отличное соперничество с Надалем на грунте. Мы провели четыре матча за шесть недель, регулярно встречались на высокой стадии. Это было великолепно.

Трудно рассчитывать на победу на «Ролан Гаррос», пока есть такой теннисист, как Рафа. Обыграть его на грунте практически нереально, но при этом можно справиться с другими игроками».

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