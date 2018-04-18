ФОТО ДНЯ: Свитолина похвасталась новой прической

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Реал Мадрид - Атлетик 23:20 — José María Gutiérrez Hernández Асенсио такой проход сделал, еще бы забил вообще бы героем стал 23:19 — kot-7 Реализация пздц, резко прицелы повело, да и Кепа пока тащит

Шахтер Донецк - Мариуполь 23:15 — ftt_fvn Обратите внимание кто забивал, почти все исконые украинцы!!

Юниорский ЧМ по хоккею. Украина сильнее Италии 23:12 — ftt_fvn Что ж вы как рузьке всем прозвище придумываете...хохлы, бульбаши, мааронники... будьте человеком