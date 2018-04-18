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ФОТО ДНЯ: Свитолина похвасталась новой прической

Украинская теннисистка сейчас находится в Лондоне

  • 18.04.2018 22:02
  • 2556 просмотров
  • 1 комментария
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j48tennis.net. Элина Свитолина
© j48tennis.net. Элина Свитолина

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина похвасталась новой прической от стилиста Эшли Ван Дер Пуя. Украинка сейчас находится в Лондоне.

 

My 🖤 @vdphair @watchfulweaver @love_kevin_murphy

Допис, поширений Elina Svitolina🤞🏼 (@elisvitolina)

Напомним, Свитолина не сыграет за сборную Украины в матчевом противостоянии Кубка Федерации против Канады (21-22 апреля). Ее первым турниром после Майами станет грунтовый Премьер в Штутгарте (стартует с 23 апреля).

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Источник — Instagram

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