Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ПУЙ: «Не смогу стать первой ракеткой, если буду играть как Федерер»

Француз хочет играть больше турниров

  • 18.04.2018 19:25
  • 425 просмотров
  • 3 комментария
Метки
Евроспорт. Люка Пуи
© Евроспорт. Люка Пуи
Французский теннисист Люка Пуй поделился ожиданиями от старта сезона на грунте. 
 
«Очевидно, что я не могу принимать участие в 14 турнирах в году и быть первой ракеткой мира, как Федерер. Зато могу другое. Невозможно сыграть на 28 турнирах 28 недель в году. Это слишком много, если вы хотите, чтобы карьера была длительной. Важен баланс. Надеюсь, я стал сильнее, чем в прошлом году. Но пока сложно сказать. Я принял участие только в двух матчах на грунте в нынешнем сезоне. Посмотрим на мои результаты в конце сезона», — сообщил Пуи Tennis World USA.
 
На турнире в Монте-Карло француз уступил во втором раунде немцу Мише Звереву со счетом 6:2, 1:6, 6:7.
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Чемпионат

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Реклама
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.