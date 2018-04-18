ПУЙ: «Не смогу стать первой ракеткой, если буду играть как Федерер»

Французский теннисист Люка Пуй поделился ожиданиями от старта сезона на грунте.

«Очевидно, что я не могу принимать участие в 14 турнирах в году и быть первой ракеткой мира, как Федерер. Зато могу другое. Невозможно сыграть на 28 турнирах 28 недель в году. Это слишком много, если вы хотите, чтобы карьера была длительной. Важен баланс. Надеюсь, я стал сильнее, чем в прошлом году. Но пока сложно сказать. Я принял участие только в двух матчах на грунте в нынешнем сезоне. Посмотрим на мои результаты в конце сезона», — сообщил Пуи Tennis World USA.

На турнире в Монте-Карло француз уступил во втором раунде немцу Мише Звереву со счетом 6:2, 1:6, 6:7.