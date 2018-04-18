Свитолина, Цуренко, Козлова и Бондаренко выступят на Ролан Гаррос

Официальный сайт Открытого чемпионата Франции по теннису опубликовал список из 108 теннисисток, которые гарантированно выступят в одиночном разряде соревнований.



На данный момент известно, что во втором турнире серии Grand Slam в сезоне примут участие четыре украинки: Элина Свитолина (№4 WTA), Леся Цуренко (№41 WTA), Катерина Козлова (№68 WTA) и Катерина Бондаренко (№78 WTA).



Стоит отметить, что по защищенному рейтингу во Франции сыграют Серена Уильямс (США), Виктория Азаренко (Беларусь), Чжэн Сайсай (Китай), Бетани Маттек-Сэндс (США), Кристина Кучова (Словакия) и Вания Кинг (США).



Полный список можно увидеть здесь.



Напомним, Ролан Гаррос-2018 пройдет с 27 мая по 10 июня.