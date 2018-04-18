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Монте-Карло. Джокович для выхода в 3-й круг использовал 10 матчболов

Сербский теннисист сумел склонить чашу весов в свою сторону в поединке с Борной Чоричем

  • 18.04.2018 18:53
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Getty Images. Новак Джокович и Марьян Вайда
© Getty Images. Новак Джокович и Марьян Вайда
Сербский теннисист Новак Джокович (9) пробился в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло, в двух партиях обыграв представителя Хорватии Борну Чорича со счетом 7:6 (7:2), 7:5.
 
Матч продолжался 2 часа 15 минут. Бывшая первая ракетка мира 5 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету Борны 1 эйс, 3 двойные ошибки и 3 брейка.
 
При счёте 5:4 во втором сете Новак подавал на матч и не реализовал девять матчболов.
 
За выход в четвертьфинал Джокович поспорит с представителем Австрии Домиником Тимом (5).
 
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Источник — Чемпионат

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