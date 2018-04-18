Долгополов снялся с турнира в Будапеште

Украинский теннисист Александр Долгополов отказался от участия в турнире серии «ATP 250» в Будапеште (Венгрия). На минувшей неделе спортсмен вернулся на корт после трехмесячного перерыва, вызванного травмой кисти.
Сезон турниров на грунте Долгополов открыл на турнире в Марракеше (Марокко). Там он выиграл лишь пять геймов в матче с итальянцем Андреа Арнабольди. В Марокко украинец впервые вернулся на корт после Открытого чемпионата Австралии.
Турнир в Будапеште будет проходить с 23 по 29 апреля. В прошлом году 29-летний украинский теннисист также пропустил это соревнование. Вместо Долгополова в Будапеште сыграет Денис Истомин, представляющий Узбекистан.
Напомним, ранее Долгополов снялся с турнира в Монте-Карло.
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Источник — Tennis World USA
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