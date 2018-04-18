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Марин ЧИЛИЧ: «Введение таймера подач должно стать хорошим решением»

29-летний хорват рассказал, как относится к решению как относится к решению организаторов US Open

  • 18.04.2018 08:29
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Getty Images. Марин Чилич
© Getty Images. Марин Чилич
Хорватский теннисист Марин Чилич рассказал, как относится к решению организаторов Открытого чемпионата США ввести таймер подач начиная с ближайшего розыгрыша турнира.
 
«Раньше я играл с таймером подач, но только в матчах IPTL. Там на подготовку к подаче после завершения предыдущего розыгрыша давалось 20 секунд. В каких-то ситуациях это работало отлично, в каких-то — не очень. Думаю, требуется немного сбалансировать правила на этот счет, но в целом это должно быть хорошим решением для тенниса», — сказал Чилич.
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Источник — Tennis World USA

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