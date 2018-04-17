Иван ЛЮБИЧИЧ: «Джокович вернется на свой уровень. Это вопрос времени»

Тренер Роджера Федерера Иван Любичич прокомментировал готовность сербского теннисиста Новака Джоковича успешно выступить на грунтовом Мастерсе в Монте-Карло.



«Не забывайте, что у него была травма, он перенес операцию. Возвращение после такого требует времени.



Он проиграл стартовые матчи в Индиан-Уэллсе и Майами, и, конечно, непривычно видеть его в такой ситуации. Но вопрос лишь в том, когда это случится, а не в том, случится ли вообще», — сказал Любичич.



Напомним, летом 2017 года Джокович приостановил выступления, чтобы залечить травму локтя, но в итоге был вынужден прибегнуть к хирургическому вмешательству.

Напомним, вчера Новак прервал серию из трех поражений подряд, выиграв в первом раунде Монте-Карло у соотечественника Душана Лайовича.