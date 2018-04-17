Новак ДЖОКОВИЧ: «Победа меня вдохновила»

Вчера в первом раунде грунтового Мастерса в Монте-Карло Новак Джокович обыграл Душана Лайовича со счетом 6:0, 6:1.

Тем самым экс-первая ракетка мира одержал первую победу со времен январского Australian Open и прервал серию из трех поражений подряд. Джокович подчеркнул важность этой победы:

«Это было хорошее выступление сегодня. Я провел так мало матчей за последний 10-12 месяцев, видно, что мне не хватает соревновательной практики. Я сыграл гораздо ниже того уровня, который мне бы хотелось увидеть, это было нелегко, но матч вдохновил меня. Это был отличный вариант для старта турнира.

Если говорить о переменах в моей команде, то решение завершить работу с Радеком Штепанеком и Андре Агасси не повлияло на наши личные отношения. Пойти разными дорогами было лучшим шагом для меня и для них, я не знал, в какой направлении мне хочется двигаться и я не хотел, чтобы это сказалось на них.

С Андре у нас не было никаких контрактов или формальных обязательств. Он только помогал мне, за что я никогда не смогу достаточно его отблагодарить. Мы провели отличное время вместе, я многому научился и очень благодарен.

За Марьяном Вайдой я скучал. Он хороший друг и знает меня лучше, чем кто-либо другой в моей команде, с кем я работал. Он как и папа, и брат в одном. Для нас обоих это будто новое начало».