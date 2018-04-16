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Монте-Карло. Анонс грунтового Мастерса в Монако

Стартовал третий турнир серии Мастерс в сезоне

  • 16.04.2018 21:22
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Getty Images
© Getty Images

Сегодня, 16 апреля, стартовала основная сетка грунтового Мастерса в Монте-Карло. В этом году в Монако заявлены шесть теннисистов из топ-10 мирового рейтинга, возглавляет посев действующий чемпион Рафаэль Надаль. Полный список игроков здесь.

Испанец также является рекордсменом по количеству титулов в Монте-Карло. На счету Рафы 10 трофеев (всего один проигранный финал, 56 побед в 60 матчах), которые он завоевал в сезонах 2005-2012 годов и 2016-2107.

Призовой фонд турнира составляет €4,872,105. Победитель получит €935,385.

Начисление очков по раундам:

Раунд Победа Финал Полуфинал Четвертьфинал Третий раунд Второй раунд Первый раунд
Очки 1000 600 360 180 90 45 10

Из первой десятки в случае неудачного выступления много очков может потерять только Надаль. Для того, чтобы сберечь первое место в мировом рейтинге, ему необходима победа. Зверев, Чилич и Димитров останутся с 3 по 5 места, но окончательная позиция будет зависеть от их результата.

Напомним, что украинцы в турнире уже не участвуют. Александр Долгополов снялся из-за травмы левой стопы. Сергей Стаховский проиграл финал квалификации сербу Душану Лайовичу.

Если вспомнить историю, то в далеком 1994 году на турнире в Монте-Карло побеждал украинец Андрей Медведев.

Результаты первого игрового дня

Рейтинг ATP

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Источник — Sport.ua

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