Монте-Карло. Анонс грунтового Мастерса в Монако

Сегодня, 16 апреля, стартовала основная сетка грунтового Мастерса в Монте-Карло. В этом году в Монако заявлены шесть теннисистов из топ-10 мирового рейтинга, возглавляет посев действующий чемпион Рафаэль Надаль. Полный список игроков здесь.
Испанец также является рекордсменом по количеству титулов в Монте-Карло. На счету Рафы 10 трофеев (всего один проигранный финал, 56 побед в 60 матчах), которые он завоевал в сезонах 2005-2012 годов и 2016-2107.
Призовой фонд турнира составляет €4,872,105. Победитель получит €935,385.
Начисление очков по раундам:
|Раунд
|Победа
|Финал
|Полуфинал
|Четвертьфинал
|Третий раунд
|Второй раунд
|Первый раунд
|Очки
|1000
|600
|360
|180
|90
|45
|10
Из первой десятки в случае неудачного выступления много очков может потерять только Надаль. Для того, чтобы сберечь первое место в мировом рейтинге, ему необходима победа. Зверев, Чилич и Димитров останутся с 3 по 5 места, но окончательная позиция будет зависеть от их результата.
Напомним, что украинцы в турнире уже не участвуют. Александр Долгополов снялся из-за травмы левой стопы. Сергей Стаховский проиграл финал квалификации сербу Душану Лайовичу.
Если вспомнить историю, то в далеком 1994 году на турнире в Монте-Карло побеждал украинец Андрей Медведев.
Результаты первого игрового дня
Источник — Sport.ua
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