Джокович прервал серию из трех поражений подряд

В первом раунде Мастерса в Монте-Карло Новак Джокович встречался с соотечестенником Душаном Лайовичем, который ранее в квалификации обыграл Сергея Стаховского. Джокович сумел одержать легкую победу со счетом 6:0, 6:1. Матч продолжался всего 57 минут.

Таким образом, Джокович сумел прервать серию из трех поражений подряд. Свою предыдущую победу Новак одержал еще в январе во время Australian Open.

Монте-Карло. 1-й раунд

Новак Джокрвич (Сербия) – Душан Лайович (Сербия) – 6:0, 6:1

Во втором раунде соперником экс-первой ракетки мира будет хорват Борна Чорич.