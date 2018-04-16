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Джокович прервал серию из трех поражений подряд

Новак Джокович победил Душана Лайовича в Монте-Карло

  • 16.04.2018 18:33
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Getty Images. Новак Джокович
© Getty Images. Новак Джокович

В первом раунде Мастерса в Монте-Карло Новак Джокович встречался с соотечестенником Душаном Лайовичем, который ранее в квалификации обыграл Сергея Стаховского. Джокович сумел одержать легкую победу со счетом 6:0, 6:1. Матч продолжался всего 57 минут.

Таким образом, Джокович сумел прервать серию из трех поражений подряд. Свою предыдущую победу Новак одержал еще в январе во время Australian Open.

Монте-Карло. 1-й раунд

Новак Джокрвич (Сербия) – Душан Лайович (Сербия) – 6:0, 6:1

Во втором раунде соперником экс-первой ракетки мира будет хорват Борна Чорич.

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Источник — Sport.ua

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