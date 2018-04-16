ЧИЛИЧ: «Нацелен на первую строчку»

В январе Марин Чилич добрался до финала Australian Open, где в 5 сетах уступил Роджеру Федереру. Сейчас хорват занимает третье место в рейтинге АТР, уступая только Рафаэлю Надалю и все тому же Федереру.

Однако Чилич заявил, что хочет стать первой ракеткой мира:

«Я нацелен на первую строчку. Это моя основная цель, и я много работаю. Посвящаю этому каждый день, неделю, месяц. Легче, когда есть долгосрочная задача, она добавляет мне мотивации».