ЧИЛИЧ: «Нацелен на первую строчку»

В январе Марин Чилич добрался до финала Australian Open, где в 5 сетах уступил Роджеру Федереру. Сейчас хорват занимает третье место в рейтинге АТР, уступая только Рафаэлю Надалю и все тому же Федереру.
Однако Чилич заявил, что хочет стать первой ракеткой мира:
«Я нацелен на первую строчку. Это моя основная цель, и я много работаю. Посвящаю этому каждый день, неделю, месяц. Легче, когда есть долгосрочная задача, она добавляет мне мотивации».
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