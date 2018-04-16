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Рейтинг WTA. Свитолина сохранила 4 место, Халеп продолжает лидировать

Прошедшая неделя не внесла изменений в топ-15 мирового рейтинга

  • 16.04.2018 12:04
  • 1541 просмотров
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Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

На прошлой неделе женщины сыграли всего 2 небольших турнира в Боготе (Колумбия) и Лугано (Швейцария).

Из интересного стоит отметить, что победительница Лугано Элиз Мертенс поднялась на 3 позиции в официальном рейтинге и теперь 17-я, а также обошла Плишкову, Касаткину и Мугурусу в Чемпионской гонке (7-е место). Финалистка швейцарского турнира Арина Сабаленка сделала рывок в 14 позиций и установила пока лучший результат в карьере – 47-е место в мировой классификации.

Элина Свитолина, как и другие топовые теннисистки не выступала, поэтому в топ-10 изменнений не последовало.

Рейтинг WTA

Чемпионская гонка

Что касается других украинок, то Леся Цуренко осталась на 41 позиции, Катерина Козлова опустилась на 2 места и теперь 68-я, Катерина Бондаренко сохранила 78-ю строчку. Ангелина Калинина, которая выиграла 25-тысячник в американском Джексоне, поднялась на 150 место (+16), Марта Костюк и Даяна Ястремская потеряли по 3 строчки (156-е и 161-е места соответственно).

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Источник — Sport.ua

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