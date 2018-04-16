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НАДАЛЬ: Федерер обещал выступить на грунте, а потом внезапно отказался

Испанский теннисист – об отказе швейцарца играть на грунте

  • 16.04.2018 11:16
  • 778 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль

«Король грунта» Рафаэль Надаль прокомментировал тот факт, что швейцарец Роджер Федерер второй год подряд пропускает грунтовый сезон.

«Мне все равно, это его решение. Он говорит, что хотел бы сыграть со мной в пятисетовом формате на грунте – он говорил это несколько дней назад. И я думал, что он выступит на «Ролан Гаррос», а через несколько дней он объявил, что пропустит весь грунт. Так что это довольно противоречивая история», – заявил испанец.

Напомним, для того, чтобы остаться на первом месте в рейтинге, Надаль обязан побеждать на соревнованиях АТР-500 в Барселоне, Masters в Монте-Карло и Мадриде, а также Roland Garros, а на турнире АТР-1000 в Риме дойти, как минимум, до четвертьфинала. В противном случает не защитит прошлогодние очки и уступит первое место мировой классификации Федереру.

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Источник — Daily Mail

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Комментарии
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 16.04.2018 11:33
    +3
    Физически отец уже не может глину месить, мудрое решение
    Ссылка
    vscevfitlibt
    online
    vscevfitlibt, 16.04.2018 19:49
    0
    не защитит столько очков невозможно так что роджи скоро будет первым опять
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