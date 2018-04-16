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Шмидлова выиграла турнир в Боготе

Словацкая теннисистка завоевала третий титул WTA в карьере

  • 16.04.2018 08:58
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WTA. Лара Арруабаррена и Анна Каролина Шмидлова
© WTA. Лара Арруабаррена и Анна Каролина Шмидлова

Словацкая теннисистка Анна Каролина Шмидлова стала победительницей грунтового турнира в колумбийской Боготе.

23-летняя спортсменка в финале обыграла испанку Лару Арруабаррену и оформила третий титул WTA в карьере.

Богота. Финал
Анна-Каролина Шмидлова (Словакия) – Лара Арруабаррена (Испания, 5) – 6:2, 6:4

Добавим, что в апреле 2015 года 23-летняя словачка стала чемпионкой хардового турнира в Катовице, а через три месяца выиграла титул на грунтовых кортах Бухареста.

В рейтинге WTA Шмидлова поднялась на 48 позиций и сейчас занимает 84 позицию.

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Источник — Sport.ua

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