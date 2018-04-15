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Мертенс выиграла турнир в Лугано

В финале Элиза Мертенс обыграла Арину Соболенко

  • 15.04.2018 20:45
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Getty Images. Элиза Мертенс
© Getty Images. Элиза Мертенс

В финале турнира WTA в Лугано Элиза Мертенс встречалась с Ариной Соболенко. 19-летняя белоруска сумела навязать равную борьбу сопернице только в первом сете.

В итоге Мертенс уверенно взяла титул в двух партиях. Матч продолжался 1 час и 26 минут.

Для Мертенс титул в Лугано стал первым в сезоне и первым в карьере на грунте.

Финал

Элиза Мертенс (Бельгия) – Арина Соболенко (Беларусь) – 7:5, 6:2

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Источник — Sport.ua

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