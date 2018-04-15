Монте-Карло. Стаховский уступил в финале квалификации

В финале квалификации турнира в Монте-Карло Сергей Стаховский встречался с Душаном Лайовичем. Украинец, который накануне справился с Виктором Троицки, в основную сетку пробиться не смог, уступив в двух сетах.
Монте-Карло. Квалификация. Финал
Сергей Стаховский (Украина) – Душан Лайович (Сербия) – 4:6, 4:6
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Источник — Sport.ua
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