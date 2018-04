29-летний украинский теннисист Александр Долгополов снялся с турнира в Монте-Карло. Об этом сообщает сотрудник ATP Media Info Энрико Мария Рива. Причины отказа украинца от выступления не сообщаются.

В стартовом мачте турнира Долгополов должен был сыграть с 23-летним британцем Кайлом Эдмундом, занимающем 26-ю строчку в мировом теннисном рейтинге.

На этой неделе Долгополов вернулся в игру спустя 2,5 месяца, однако прекратил борьбу в первом же раунде турнира в Марракеше. Украинский спортсмен взял вынужденную паузу после Australian Open из-за проблем с кистью.

Dolgopolov out of Montecarlo. Another LL in