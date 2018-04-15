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Долгополов снялся с турнира в Монте-Карло

Украинский теннисист не примет участия в престижном турнире

  • 15.04.2018 14:25
  • 798 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Александр Долгополов
© Getty Images. Александр Долгополов

29-летний украинский теннисист Александр Долгополов снялся с турнира в Монте-Карло. Об этом сообщает сотрудник ATP Media Info Энрико Мария Рива. Причины отказа украинца от выступления не сообщаются.

В стартовом мачте турнира Долгополов должен был сыграть с 23-летним британцем Кайлом Эдмундом, занимающем 26-ю строчку в мировом теннисном рейтинге.

На этой неделе Долгополов вернулся в игру спустя 2,5 месяца, однако прекратил борьбу в первом же раунде турнира в Марракеше. Украинский спортсмен взял вынужденную паузу после Australian Open из-за проблем с кистью.

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Источник — Twitter

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Комментарии
    SamojlovS
    online
      SamojlovS, 15.04.2018 15:05
    0
    "Это должен был быть первый турнир..."
    А ничего, что Долго попробовал сыграть в Марракеше? (правда, похоже "слился" в первом же туре)...
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