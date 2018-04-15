29-летний украинский теннисист Александр Долгополов снялся с турнира в Монте-Карло. Об этом сообщает сотрудник ATP Media Info Энрико Мария Рива. Причины отказа украинца от выступления не сообщаются.
В стартовом мачте турнира Долгополов должен был сыграть с 23-летним британцем Кайлом Эдмундом, занимающем 26-ю строчку в мировом теннисном рейтинге.
На этой неделе Долгополов вернулся в игру спустя 2,5 месяца, однако прекратил борьбу в первом же раунде турнира в Марракеше. Украинский спортсмен взял вынужденную паузу после Australian Open из-за проблем с кистью.
Dolgopolov out of Montecarlo. Another LL in— enrico maria riva (@enricomariariva) 15 апреля 2018 г.
Источник — Twitter
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А ничего, что Долго попробовал сыграть в Марракеше? (правда, похоже "слился" в первом же туре)...
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