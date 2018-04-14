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Молчанов выиграл второй челленджер в сезоне

Украинец стал победителем в парном разряде

  • 14.04.2018 14:28
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overbetting.net. Денис Молчанов
© overbetting.net. Денис Молчанов

Украинский теннисист Денис Молчанов завоевал второй титул на «челленджерах» в текущем сезоне. В итальянском городе Барлетта украинец в дуэте со словаком Игором Зеленаем выиграл турнир под названием «Open Città della Disfida» с призовым фондом 43 тыс евро.

В финале третьи сеяные Молчанов Зеленай разгромили первых ракеток турнира Ариэля Беара (Уругвай) и Максимо Гонсалеса (Аргентина): 6-1, 6-2.

Добавим, что на пути к титулу на этой неделе чемпионы выиграли все свои встречи в двух сетах.

Ранее в этом году Денис и Игор выступили в финале на «челленджере» в Шэньчжэне, а также стали победителями турнира «ATP Challenger Tour» в Чжухае.

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Источник — Большой теннис Украины

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