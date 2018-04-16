ХИНГИС: «Я не вернусь на корт»

Экс-первая ракетка мира в парном и одиночном разрядах Мартина Хингис отметила, что не собирается возобновлять спортивную карьеру. 37-летняя швейцарка ушла из большого тенниса в третий и последний раз.

«Вернусь ли я ещё в теннис? Нет, спасибо. Благодаря теннису у меня невероятная жизнь. Я путешествую по всему миру, у меня нет никаких физических и финансовых проблем. Никогда не могла представить, что буду работать в офисе. Сейчас я помогаю сборной Швейцарии в Кубке Федерации, а также маме. Я – счастливый человек», — цитирует Хингис RSI Sport.