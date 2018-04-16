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Рейтинг ATP. Рафаэль Надаль лидирует, Роджер Федерер – второй

В ближайшее время испанцу предстоит защитить почти половину набранных очков

  • 16.04.2018 12:37
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Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль

У мужчин, как и у женщин, прошлая неделя была не слишком богата на престижные соревновательные турниры. В Марракеше победил 32-летний Пабло Андухар, который до турнира занимал 355-ю строчку в мировом рейтинге (+201 позиция). Напомним, в финале он обыграл Кайла Эдмунда (23 место, +3 позиции) из Великобритании.

В Хьюстоне победу добыл американец Стив Джонсон (52, -1), обыгравший в главном матче своего соотечественника Тенниса Сандгрена (47, +9).

В первой десятке все спокойно. На Мастерсе в Монте-Карло, которому будет посвящена ближайшая неделя, выступят Надаль, Чилич, Зверев, Димитров и другие.

Рейтинг ATP

Чемпионская гонка

Что касается украинцев, то Александр Долгополов не смог успешно вернуться на корт, проиграв первый же матче в Марракеше. Тажке он снялся с Мастерса в Монте-Карло. На данный момент Саша 53-й в мировой классификации. Сергей Стаховский, который проиграл в финале квалификации Монте-Карло, опустился на 4 строчки и теперь 121-й. Илья Марченко за пределами 2 сотни – 252-й.

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Источник — Sport.ua

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