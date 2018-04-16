Цуренко готовится к противостоянию Украины с Канадой во Флориде

Так я же и не говорил, что "Динамо" победило незаслуженно! Как раз, наоборот, оно сыгра...

Фонсека наконец сказал правду! Добавить даже нечего...

Когда ты уже захлебнешся от собственной злобы?

Когда Ахметов предстанет перед украинским правосудием, а его некчёмное детище - ШЛАКтёр канет в н...

Назаров! Ты говори, да не заговаривайся! И не пиши и не говори того, чего я не говорил! Я писал, ...

Мне нравится,что у тебя хорошее настроение после победы твоего клуба.Скажу даже больше,мне это мо...