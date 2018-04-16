Цуренко готовится к противостоянию Украины с Канадой во Флориде

Украинская теннисистка Леся Цуренко поделилась видеозаписями своих тренировок на кортах Крэндон-Парка, что в Майами.
Во Флориде украинка готовится в матчевому противостоянию плей-офф Второй Мировой группы Кубка Федерации против сборной Канады, которое состоится в ближайшие выходные (21-22 апреля) в Монреале на хардовых кортах.
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