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Цуренко готовится к противостоянию Украины с Канадой во Флориде

Загорелая украинская теннисистка выложила в соцсети тренировку из Майами

  • 16.04.2018 11:32
  • 544 просмотров
  • 2 комментария
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Инстаграм Леси Цуренко
© Инстаграм Леси Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко поделилась видеозаписями своих тренировок на кортах Крэндон-Парка, что в Майами.

Во Флориде украинка готовится в матчевому противостоянию плей-офф Второй Мировой группы Кубка Федерации против сборной Канады, которое состоится в ближайшие выходные (21-22 апреля) в Монреале на хардовых кортах.

 

Working on my kick serve and tan 😜 #surfside #florida #miami #tennispractice #miamibeach

Допис, поширений Lesia Tsurenko (@lesiatsurenko)

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Источник — Instagram

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Комментарии
    Max Rudenko
    online
      Max Rudenko, 16.04.2018 11:41
    +3
    Удачи вам девченки
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    fairplay
    online
      fairplay, 16.04.2018 11:56
    +2
    Леся на тебя главная надежда! А Элину не понимаю
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