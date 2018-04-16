НАДАЛЬ: Федерер обещал выступить на грунте, а потом внезапно отказался

Срна - это клоун с донецкого региона! Его умственный уровень - это язык высовывать во время игры...

Совершенно неосознанно. Сначала ударили по голове, он потерял сознание, потом, в рот через воронк...

Конечно, неосознанно. Че-то раньше не ловился. А теперь когда далеко за 30, а поиграть на прежнем...