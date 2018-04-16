Шмидлова выиграла турнир в Боготе

Недавно у Ворсклы была зеркальная ситуация.. Заря 0:3, Шахтёр 0:3, Динамо 0:4... Теперь у Зари Ша...

Ты серьезно? Ну, так тогда посети другой/другие сайты, а здесь свою позицию оставь у себя в т...

Що ти мелеш? Скільки в Реалі НЕ іспанців? А в Барсі? А Тер Штеген грає в чемпіонаті Німеччини? Ні...