Мертенс выиграла турнир в Лугано

В финале турнира WTA в Лугано Элиза Мертенс встречалась с Ариной Соболенко. 19-летняя белоруска сумела навязать равную борьбу сопернице только в первом сете.

В итоге Мертенс уверенно взяла титул в двух партиях. Матч продолжался 1 час и 26 минут.

Для Мертенс титул в Лугано стал первым в сезоне и первым в карьере на грунте.

Финал

Элиза Мертенс (Бельгия) – Арина Соболенко (Беларусь) – 7:5, 6:2