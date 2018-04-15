Мертенс выиграла турнир в Лугано

В финале турнира WTA в Лугано Элиза Мертенс встречалась с Ариной Соболенко. 19-летняя белоруска сумела навязать равную борьбу сопернице только в первом сете.
В итоге Мертенс уверенно взяла титул в двух партиях. Матч продолжался 1 час и 26 минут.
Для Мертенс титул в Лугано стал первым в сезоне и первым в карьере на грунте.
Финал
Элиза Мертенс (Бельгия) – Арина Соболенко (Беларусь) – 7:5, 6:2
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Источник — Sport.ua
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