Надалю могут помешать открыть академию в США

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль планирует построить теннисную академию в Бока Ратоне, штат Флорида. По плану, представленному командой испанца, академия появится в парке Пэтч Риф, в ней будет минимум 37 крытых кортов, а также помещения для обучения, проведения турниров, тренажерный зал, четыре ресторана и магазин.

Местные жители выступили против проекта, потому что академия может занять слишком много места и потому что парк Пэтч Риф – общественный и должен быть открыт для всех. Представители местной власти отметили, что проект пока не одобрен и может быть отвергнут, если масштабы академии не будут уменьшены.

Кроме того сообщается, что 60% академии будут доступны для общественного пользования. Также, по расчетам, она будет приносить парковой службе 1,5 миллиона долларов в год.