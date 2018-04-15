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Надалю могут помешать открыть академию в США

Испанский теннисист столкнулся с местными жителями

  • 15.04.2018 07:10
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Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль
Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль планирует построить теннисную академию в Бока Ратоне, штат Флорида. По плану, представленному командой испанца, академия появится в парке Пэтч Риф, в ней будет минимум 37 крытых кортов, а также помещения для обучения, проведения турниров, тренажерный зал, четыре ресторана и магазин.
 
Местные жители выступили против проекта, потому что академия может занять слишком много места и потому что парк Пэтч Риф – общественный и должен быть открыт для всех. Представители местной власти отметили, что проект пока не одобрен и может быть отвергнут, если масштабы академии не будут уменьшены.
 
Кроме того сообщается, что 60% академии будут доступны для общественного пользования. Также, по расчетам, она будет приносить парковой службе 1,5 миллиона долларов в год.
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Источник — Sports.ru

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