Ван ЭЙТВАНК: «Надо мной издевались из-за того, что я лесбиянка»

Бельгийская теннисистка Элисон Ван Эйтванк рассказала о том, что ей пришлось пережить после того, как она призналась в нетрадиционной сексуальной ориентации.



«Я была жертвой издевательств со стороны других игроков WTA. Это было тяжело. Когда мне было 15-16 лет, меня это не волновало. Я спокойно относилась к таким проявлениям. Если есть молодые теннисистки, являющиеся лесбиянками, они не должны бояться признаться в этом. Это не болезнь», – сказала Ван Эйтванк.



Бельгийка также прокомментировала призывы к бойкоту корта в Австралии, названного в честь прославленной австралийской теннисистки Маргарет Корт, которая негативно отозвалась о людях нетрадиционной ориентации.



«Я бы не стала этого делать. В конце концов, вы приезжаете на турнир в Австралию, чтобы играть в теннис. Но слова Маргарет Корт не были правильными. Она обидела очень многих людей», – добавила Ван Эйтванк.