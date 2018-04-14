Монте-Карло. Стаховский вышел в финал квалификации

Отличный удар от Патрика, П- профессионализм))) Всегда так бей))

Вроде мужик,а симулирует и падает как баба и какого футболиста в жизни не встречал что звезда или...

ще раз напишу, що Шабанов ніякий взагалі, він не встигає ні за яким розіграшем мяча

ну нащо?

Грязно играют, и нагло....

Слава Богу поменяли, меньше “гнили” будет на поле

Я говорю что б темп игры не падал

Скотина провоцирует

я теж про це подумав...удар по шиї, а схопився за лице

пфффф.. ты как уже не смотришь на вещи адэкватно