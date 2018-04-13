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В Монте-Карло Долгополов сразится с первой ракеткой Великобритании

Украинский теннисист Александр Долгополов узнал соперника на турнире в Монте-Карло

  • 13.04.2018 21:20
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Getty images. Александр Долгополов
© Getty images. Александр Долгополов

По итогам жеребьевки грунтового турнира в Монте-Карло Долгополову выпало в первом раунде сразиться с 23-летним Кайлом Эдмундом.

Британец является первой ракеткой своей страны и 26-м в мире.

Ранее Александр уже дважды обыгрывал Эдмунда - на Уимблдоне-2015 и в Ноттингеме в 2016 году.

Грунтовый турнир в Монте-Карло с призовым фондом в 4,2 миллиона евро пройдет с 16 по 29 апреля.

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Источник — Sport.ua

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