В Монте-Карло Долгополов сразится с первой ракеткой Великобритании

По итогам жеребьевки грунтового турнира в Монте-Карло Долгополову выпало в первом раунде сразиться с 23-летним Кайлом Эдмундом.

Британец является первой ракеткой своей страны и 26-м в мире.

Ранее Александр уже дважды обыгрывал Эдмунда - на Уимблдоне-2015 и в Ноттингеме в 2016 году.

Грунтовый турнир в Монте-Карло с призовым фондом в 4,2 миллиона евро пройдет с 16 по 29 апреля.