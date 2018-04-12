ФОТО ДНЯ: Свитолина в купальнике поедает ягоды у басейна

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина выложила в соцсети фотографию, на которой нежится в лучах солнца во время отпуска. Судя по тегу, фотография была сделана уже давно.
Напомним, Свитолина не сыграет за сборную Украины в матчевом противостоянии Кубка Федерации против Канады (21-22 апреля). Ее первым турниром после Майами станет грунтовый Премьер в Штутгарте (стартует с 23 апреля).
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