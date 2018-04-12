ЛОПЕС: «Федерер – самый сложный соперник»

За свою карьеру Фелисиано Лопес сыграл 13 матчей против Роджера Федерера, не выиграв ни одного из них и при этом взяв лишь 5 сетов.
Испанец считает, что играть с Федерером тяжелее, чем с Рафаэлем Надалем:
«У Рафы есть свои качества, у Роджера – свои. Но играть против любого из них крайне сложно. Мне повезло, что приходилось много играть с Федерером.
Мы часто встречались на турнирах с детства. Я всегда говорил, что в моей карьере самым сложным соперником был Федерер, после него идёт Рафа.
Надаль удивил меня в Валенсии на Кубке Дэвиса. Он давно не участвовал в турнирах, но играл с уверенностью в собственных силах. Это довольно необычно».
Источник — Marca
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