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ЛОПЕС: «Федерер – самый сложный соперник»

Фелисиано Лопес сравнил Роджера Федерера и Рафаэля Надаля

  • 12.04.2018 16:15
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Getty Images. Фелисиано Лопес
© Getty Images. Фелисиано Лопес

За свою карьеру Фелисиано Лопес сыграл 13 матчей против Роджера Федерера, не выиграв ни одного из них и при этом взяв лишь 5 сетов.

Испанец считает, что играть с Федерером тяжелее, чем с Рафаэлем Надалем:

«У Рафы есть свои качества, у Роджера – свои. Но играть против любого из них крайне сложно. Мне повезло, что приходилось много играть с Федерером.

Мы часто встречались на турнирах с детства. Я всегда говорил, что в моей карьере самым сложным соперником был Федерер, после него идёт Рафа.

Надаль удивил меня в Валенсии на Кубке Дэвиса. Он давно не участвовал в турнирах, но играл с уверенностью в собственных силах. Это довольно необычно».

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Источник — Marca

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