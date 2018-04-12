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На кортах US Open появятся специальные таймеры

Теннисистов будут чаще наказывать за затягивание времени

  • 12.04.2018 11:32
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Getty Images
© Getty Images

На теннисном турнире US Open начиная с этого года в матчах основных сеток будет использоваться таймер, который отсчитывает 25 секунд между окончанием розыгрыша и подачей.

Ранее подобный таймер удачно применялся в поединках квалификации и юниорских турнирах.

За нарушение «правила 25 секунд» теннисистам грозит серьезное наказание. В первый раз игрок наказывается предупреждением, во второй с него снимают одно очко, в третий — гейм.

Также теннисистам будет грозить штраф в размере до $20 тысяч за затяжку времени между выходом на корт и началом игры.

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Источник — New York Times

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