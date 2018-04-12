На кортах US Open появятся специальные таймеры

На теннисном турнире US Open начиная с этого года в матчах основных сеток будет использоваться таймер, который отсчитывает 25 секунд между окончанием розыгрыша и подачей.
Ранее подобный таймер удачно применялся в поединках квалификации и юниорских турнирах.
За нарушение «правила 25 секунд» теннисистам грозит серьезное наказание. В первый раз игрок наказывается предупреждением, во второй с него снимают одно очко, в третий — гейм.
Также теннисистам будет грозить штраф в размере до $20 тысяч за затяжку времени между выходом на корт и началом игры.
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Источник — New York Times
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