На кортах US Open появятся специальные таймеры

На теннисном турнире US Open начиная с этого года в матчах основных сеток будет использоваться таймер, который отсчитывает 25 секунд между окончанием розыгрыша и подачей.

Ранее подобный таймер удачно применялся в поединках квалификации и юниорских турнирах.

За нарушение «правила 25 секунд» теннисистам грозит серьезное наказание. В первый раз игрок наказывается предупреждением, во второй с него снимают одно очко, в третий — гейм.

Также теннисистам будет грозить штраф в размере до $20 тысяч за затяжку времени между выходом на корт и началом игры.