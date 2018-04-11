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Fed Cup. Халеп сыграет за Румынию, Остапенко сразится против России

Гергес и Кербер сыграют против Плишковой и Квитовой в полуфинале Мировой группы

  • 11.04.2018 20:45
  • 944 просмотров
  • 6 комментария
Метки
Fed Cup
© Fed Cup

Совсем скоро состоятся поединки Кубка Федерации по теннису. Напомним, полуфинальные поединки между собой сыграют Германия и Чехия, а также Франция и США.

МИРОВАЯ ГРУППА

Германия – Чехия
Штутгарт, грунт

Германия: Юлия Гёргес, Анжелик Кербер, Татьяна Мария, Анна-Лена Грёнефельд
Чехия: Каролина Плишкова, Петра Квитова, Барбора Стрыцова

Франция США
Экс-ан-Прованс, грунт

Франция: Кристина Младенович, Полин Парментье, Амандин Эсс
США: Слоан Стивенс, Мэдисон Кис, Коко Вандевей, Бетани Маттек-Сэндс

МИРОВАЯ ГРУППА. ПЛЕЙ-ОФФ

Беларусь Словакия
Минск, хард

Беларусь: Александра Саснович, Арина Соболенко, Вера Лапко, Лидия Морозова
Словакия: Виктория Кужмова, Яна Чепелова, Анна-Каролина Шмидлова, Ребекка Шрамкова

Румыния Швейцария
Клуж-Напока, грунт

Румыния: Симона Халеп, Ирина Бегу, Сорана Кырстя, Михаэла Бузэрнеску
Швейцария: Тимеа Бачински, Виктория Голубич, Жиль Тайхманн

АвстралияНидерланды
Вуллонгонг, хард

Австралия: Эшли Барти, Дарья Гаврилова, Дестани Айава, Саманта Стосур
Нидерланды: Лесли Керхов, Кирин Лемуан, Инди де Вром, Деми Схюрс

Италия Бельгия
Италия, грунт

Италия: Сара Эррани, Жасмин Паолини, Дебора Кьеза, Джессика Пьери
Бельгия: Элис Мертенс, Кирстен Флипкенс, Элисон ван Эйтванк, Исалин Бонавентюр

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ГРУППА. ПЛЕЙ-ОФФ

Россия Латвия
Ханты-Мансийск, грунт

Россия: Анастасия Павлюченкова, Екатерина Макарова, Елена Веснина, Наталья Вихлянцева
Латвия: Елена Остапенко, Анастасия Севастова, Диана Марцинкевич, Даниэла Висмане

Испания Парагвай
Картахена, грунт

Испания: Гарбинье Мугуруса, Карла Суарес-Наварро, Лара Арруабаррена, Мария-Хосе Мартинес-Санчес
Парагвай: Вероника Сепеде-Ройг, Монтсеррат Гонсалес, Камила Джангреко Кампис, Лара Эскориса

Япония Великобритания
Мики, хард

Япония: Наоми Осака, Куруми Нара, Мию Като, Макото Ниномия
Великобритания: Йоханна Конта, Хизер Уостон, Габриэлла Тэйлор, Энн Смит

Напомним, поединки состоятся 21 и 22 апреля.

Ранее с составом на матч против Канады определилась сборная Украины.

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Источник — Twitter

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 11.04.2018 21:16
    0
    В Австралии трава закончилась или мозг включился? Хард все-таки решили положить.
    Ссылка
    Grinders
      Grinders, 11.04.2018 22:08
    +1
    Stanislav Matusevych, 11.04.2018 21:16
    В Австралии трава закончилась или мозг включился? Хард все-таки решили положить.
    Траву в зале постелить затруднительно, мне кажется
    Ссылка
    Александр Шевченко
      Александр Шевченко, 11.04.2018 22:12
    +1
    Ты смотри, все лидеры своих сборных будут играть. Халеп, Стивенс, Кербер, Мугуруза, Остапенко, Осака, Конта. Не, ну я все понимаю, наши в Канаде играют,а не в Европе, но все же осадочек есть, что Элина не будет играть.
    Ссылка
    logibro
    online
      logibro, 12.04.2018 02:58
    0
    Stanislav Matusevych, 11.04.2018 21:16
    В Австралии трава закончилась или мозг включился? Хард все-таки решили положить.
    Как вы могли заметить, начался грунтовый сезон, хард выбрали только самые ушлые команды, понятно с какой целью
    Ссылка
    logibro
    online
      logibro, 12.04.2018 03:01
    0
    Александр Шевченко, 11.04.2018 22:12
    Ты смотри, все лидеры своих сборных будут играть. Халеп, Стивенс, Кербер, Мугуруза, Остапенко, Осака, Конта. Не, ну я все понимаю, наши в Канаде играют,а не в Европе, но все же осадочек есть, что Элина не будет играть.
    Просто она любит деньги, и поверьте, за это её теперь недолюбливают не только у нас
    Ссылка
    blade2017
    online
      blade2017, 12.04.2018 11:27
    0
    То, что Элина не будет играть за сборную не принесет ей денег. Принесет убытки. Имидж - это тоже капитал, имидж спортсмена в своей стране влияет на рекламные контракты, на бизнес, который у многих игроков есть в своих странах: школы, академии, магазины спорттоваров, торговые марки, сладости и т. п. Поэтому я думаю, что дело не в деньгах. В каких-нибудь обидах или неприязни. Хорошо бы ответ на этот вопрос дали представители Элины. Или представители ФТУ. Или капитан. Желательно в СМИ, потому что этот вопрос волнует не только нас, на этом сайте, но и многих украинцев, я думаю.
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