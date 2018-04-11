Fed Cup. Халеп сыграет за Румынию, Остапенко сразится против России

Последние комментарии

Дель Пьеро не понял слова Буффона о судье 12:59 — nick07 червона картка Буффону цілком справедлива, інша справа що на подібну поведінку його спонукали сам...

Бессеберг скрыл 65 допинг-случаев с российскими биатлонистами 12:54 — Станислав Матусевич Да кто бы в нем сомневался. Хорошо бы довести до конца это дело, и выкинуть уже из биатлона этого...