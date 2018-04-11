Fed Cup. Халеп сыграет за Румынию, Остапенко сразится против России

Совсем скоро состоятся поединки Кубка Федерации по теннису. Напомним, полуфинальные поединки между собой сыграют Германия и Чехия, а также Франция и США.
МИРОВАЯ ГРУППА
Германия – Чехия
Штутгарт, грунт
Германия: Юлия Гёргес, Анжелик Кербер, Татьяна Мария, Анна-Лена Грёнефельд
Чехия: Каролина Плишкова, Петра Квитова, Барбора Стрыцова
Франция – США
Экс-ан-Прованс, грунт
Франция: Кристина Младенович, Полин Парментье, Амандин Эсс
США: Слоан Стивенс, Мэдисон Кис, Коко Вандевей, Бетани Маттек-Сэндс
МИРОВАЯ ГРУППА. ПЛЕЙ-ОФФ
Беларусь – Словакия
Минск, хард
Беларусь: Александра Саснович, Арина Соболенко, Вера Лапко, Лидия Морозова
Словакия: Виктория Кужмова, Яна Чепелова, Анна-Каролина Шмидлова, Ребекка Шрамкова
Румыния – Швейцария
Клуж-Напока, грунт
Румыния: Симона Халеп, Ирина Бегу, Сорана Кырстя, Михаэла Бузэрнеску
Швейцария: Тимеа Бачински, Виктория Голубич, Жиль Тайхманн
Австралия – Нидерланды
Вуллонгонг, хард
Австралия: Эшли Барти, Дарья Гаврилова, Дестани Айава, Саманта Стосур
Нидерланды: Лесли Керхов, Кирин Лемуан, Инди де Вром, Деми Схюрс
Италия – Бельгия
Италия, грунт
Италия: Сара Эррани, Жасмин Паолини, Дебора Кьеза, Джессика Пьери
Бельгия: Элис Мертенс, Кирстен Флипкенс, Элисон ван Эйтванк, Исалин Бонавентюр
ВТОРАЯ МИРОВАЯ ГРУППА. ПЛЕЙ-ОФФ
Россия – Латвия
Ханты-Мансийск, грунт
Россия: Анастасия Павлюченкова, Екатерина Макарова, Елена Веснина, Наталья Вихлянцева
Латвия: Елена Остапенко, Анастасия Севастова, Диана Марцинкевич, Даниэла Висмане
Испания – Парагвай
Картахена, грунт
Испания: Гарбинье Мугуруса, Карла Суарес-Наварро, Лара Арруабаррена, Мария-Хосе Мартинес-Санчес
Парагвай: Вероника Сепеде-Ройг, Монтсеррат Гонсалес, Камила Джангреко Кампис, Лара Эскориса
Япония – Великобритания
Мики, хард
Япония: Наоми Осака, Куруми Нара, Мию Като, Макото Ниномия
Великобритания: Йоханна Конта, Хизер Уостон, Габриэлла Тэйлор, Энн Смит
Напомним, поединки состоятся 21 и 22 апреля.
Ранее с составом на матч против Канады определилась сборная Украины.
Источник — Twitter
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