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Федерер выступит в Базеле

Участие Роджера Федерера в турнире в Базеле было подтверждено

  • 11.04.2018 14:42
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Getty Images. Роджер Федерер
© Getty Images. Роджер Федерер

Сейчас в выступлениях Роджера Федерера наступила пауза, связанная с тем, что он пропускает весь грунтовый сезон.

Однако сегодня организаторы турнира АТР в Базеле официально подтвердили, что действующий и 8-кратный чемпион этих соревнований Роджер Федерер в 2018 году снова выступит на их турнире.

У Федерера есть контракт на участие в турнире в Базеле, который действует до 2019 года включительно. Турнир АТР 500 в Базеле пройдет с 22 по 28 октября.

Среди списка подтвержденных участников турнира нет имени Рафаэля Надаля, поэтому, первая ракетка мира, скорее всего, в Швейцарии не выступит.

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