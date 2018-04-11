Украина потеряла 4 строчки в рейтинге наций Кубка Дэвиса

После поражения от сборной Швеции в феврале Украина опустилась на 31-е место в рейтинге наций Кубка Дэвиса. В обновленном рейтинге украинцы опустились еще на 4 строчки и сейчас идут на 35-м месте.

Исправить свое положение Украина сможет в сентябре, когда проведет домашний поединок против Португалии.

Лидирует в рейтинге по-прежнему Франция. В топ-5 произошло единственное изменение – Хорватия обошла Великобританию.

Топ-5 рейтинга наций Кубка Дэвиса:

1. Франция - 31662,5

2. Аргентина - 19403,75

3. Бельгия - 18526,25

4. Хорватия - 16592,5

5. Великобритания - 14916,25