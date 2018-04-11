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Украина потеряла 4 строчки в рейтинге наций Кубка Дэвиса

Украина занимает 35-е место в рейтинге наций Кубка Дэвиса

  • 11.04.2018 11:21
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БТУ
© БТУ

После поражения от сборной Швеции в феврале Украина опустилась на 31-е место в рейтинге наций Кубка Дэвиса. В обновленном рейтинге украинцы опустились еще на 4 строчки и сейчас идут на 35-м месте.

Исправить свое положение Украина сможет в сентябре, когда проведет домашний поединок  против Португалии.

Лидирует в рейтинге по-прежнему Франция. В топ-5 произошло единственное изменение – Хорватия обошла Великобританию.

Топ-5 рейтинга наций Кубка Дэвиса:

1. Франция - 31662,5
2. Аргентина - 19403,75
3. Бельгия - 18526,25
4. Хорватия - 16592,5
5. Великобритания - 14916,25

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Источник — Sport.ua

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