Украина потеряла 4 строчки в рейтинге наций Кубка Дэвиса

После поражения от сборной Швеции в феврале Украина опустилась на 31-е место в рейтинге наций Кубка Дэвиса. В обновленном рейтинге украинцы опустились еще на 4 строчки и сейчас идут на 35-м месте.
Исправить свое положение Украина сможет в сентябре, когда проведет домашний поединок против Португалии.
Лидирует в рейтинге по-прежнему Франция. В топ-5 произошло единственное изменение – Хорватия обошла Великобританию.
Топ-5 рейтинга наций Кубка Дэвиса:
1. Франция - 31662,5
2. Аргентина - 19403,75
3. Бельгия - 18526,25
4. Хорватия - 16592,5
5. Великобритания - 14916,25
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Источник — Sport.ua
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