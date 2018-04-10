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Белинда БЕНЧИЧ: «Не ожидала, что смогу так быстро вернуться в топ-70»

21-летняя швейцарка рассказала о своем состоянии

  • 10.04.2018 21:59
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Getty Images. Белинда Бенчич
© Getty Images. Белинда Бенчич
Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич рассказала о текущем состоянии. 21-летняя спортсменка пропустила турниры в Майами и Лугано из-за травмы ноги. 
 
«К сожалению, сейчас мне приходится наблюдать за теннисом со стороны по причине травмы ноги. Я ходила на костылях и испытывала болезненные ощущения. Впрочем, не ожидала, что смогу быстро вернуться в топ-70 после многочисленных травм и операций, которые были в прошлом году», — сказала Бенчич. 
 
Отметим, что на данный момент Бенчич занимает 71-е место в рейтинге WTA (на прошлой неделе она была 70-й).
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Источник — Aargauer Zeitung

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