Белинда БЕНЧИЧ: «Не ожидала, что смогу так быстро вернуться в топ-70»

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич рассказала о текущем состоянии. 21-летняя спортсменка пропустила турниры в Майами и Лугано из-за травмы ноги.

«К сожалению, сейчас мне приходится наблюдать за теннисом со стороны по причине травмы ноги. Я ходила на костылях и испытывала болезненные ощущения. Впрочем, не ожидала, что смогу быстро вернуться в топ-70 после многочисленных травм и операций, которые были в прошлом году», — сказала Бенчич.