Белинда БЕНЧИЧ: «Не ожидала, что смогу так быстро вернуться в топ-70»

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич рассказала о текущем состоянии. 21-летняя спортсменка пропустила турниры в Майами и Лугано из-за травмы ноги.
«К сожалению, сейчас мне приходится наблюдать за теннисом со стороны по причине травмы ноги. Я ходила на костылях и испытывала болезненные ощущения. Впрочем, не ожидала, что смогу быстро вернуться в топ-70 после многочисленных травм и операций, которые были в прошлом году», — сказала Бенчич.
Отметим, что на данный момент Бенчич занимает 71-е место в рейтинге WTA (на прошлой неделе она была 70-й).
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Источник — Aargauer Zeitung
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