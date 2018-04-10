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ПУИ: Карьера Федерера близка к завершению

Французский теннисист считает, что Роджер Федерер в ближайшее время завершит карьеру

  • 10.04.2018 21:29
  • 952 просмотров
  • 1 комментария
Метки
Евроспорт
© Евроспорт
Французский теннисист Люка Пуи уверен, что карьера швейцарца Роджера Федерера близится к завершению. Ранее 36-летний уроженец Базеля объявил, что пропустит грунтовый сезон. 
 
«Федерер не будет играть в течение длительного времени, и все знают об этом. Я отношусь к Роджеру с огромным уважением, но мне кажется, что его карьера близится к завершению. Швейцарец осведомлен о моем отношении к нему, но нужно смотреть правде в глаза», — приводит слова Пуи Tennis World USA. 
 
Федерер занимает второе место в рейтинге ATP, но может вернуться на первую строчку, если испанец Рафаэль Надаль проиграет хотя бы один матч на турнирах в Монте-Карло, Барселоне и Мадриде.
 
Сам Федерер считает, что еще не готов заканчивать карьеру.
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Источник — Чемпионат

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Комментарии
    vscevfitlibt
      vscevfitlibt, 11.04.2018 14:01
    +1
    система начисления очков в тенисе страшная но выиграть три турнира и непроиграть надалю врядле удастья.я так думаю
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