Долгополов вылетел с турнира в Марракеше

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Андрей ШЕВЧЕНКО: «Пенальти в ворота Ювентуса был натянутым» 13:03 — alex5111 Такий же натягнутий, як у Шеви з Тунісом на ЧМ 2006. Мовчав би вже

БУФФОН: «Судья уничтожил нашу мечту» 13:03 — jwls "Он мог не удалять Буффона" - он мог не толкать судью. Если по поводу пенальти еще можн...

Дель Пьеро не понял слова Буффона о судье 12:59 — nick07 червона картка Буффону цілком справедлива, інша справа що на подібну поведінку його спонукали сам...

Бессеберг скрыл 65 допинг-случаев с российскими биатлонистами 12:54 — Станислав Матусевич Да кто бы в нем сомневался. Хорошо бы довести до конца это дело, и выкинуть уже из биатлона этого...