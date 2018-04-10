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Долгополов вылетел с турнира в Марракеше

Александр Долгополов прекратил борьбу на турнире в Марракеше

  • 10.04.2018 15:57
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Getty Images. Александр Долгополов
© Getty Images. Александр Долгополов

В первом раунде турнира в Марракеше Александр Долгополов встречался с итальянским квалифаером Андреа Арнабольди.

Украинец, который был посеян под 7-м номером, неожиданно уступил Арнабольди в двух сетах и прекратил борьбу на турнире. Матч продолжался 1 час и 18 минут.

1-й раунд

Андреа Арнабольди (Италия) – Александр Долгополов (Украина, 7) – 6:2, 6:3

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Источник — Sport.ua

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