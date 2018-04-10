Автомобиль Налбандяна перевернулся во время ралли

Давид Налбандян принимал участие в ралли в Тукумане (Аргентина), во время которого его Chevrolet Onix перевернулся.
Сам экс-третья ракетка мира и его напарник отделались лишь легкими травмами, о чем сам аргентинец сообщил в Твиттере:
«Большое спасибо всем, кто беспокоился обо мне. Такие вещи иногда случаются, когда ты борешься за место на пьедестале. Я и мой напарник Ману отлично себя чувствуем».
Карьеру теннисиста Давид Налбандян завершил в 2013 году.
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