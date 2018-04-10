Автомобиль Налбандяна перевернулся во время ралли

Давид Налбандян принимал участие в ралли в Тукумане (Аргентина), во время которого его Chevrolet Onix перевернулся.

Сам экс-третья ракетка мира и его напарник отделались лишь легкими травмами, о чем сам аргентинец сообщил в Твиттере:

«Большое спасибо всем, кто беспокоился обо мне. Такие вещи иногда случаются, когда ты борешься за место на пьедестале. Я и мой напарник Ману отлично себя чувствуем».

Карьеру теннисиста Давид Налбандян завершил в 2013 году.