Джокович будет готовиться к Монте-Карло под руководством Вайды

На ближайшем Мастерсе в Монте-Карло бывшего лидера мирового рейтинга Новака Джоковича будет сопровождать его экс-тренер Марьян Вайда.



Сообщается, что сербский теннисист пройдет подготовку под руководством словака в Марбелье, а уже после турнира стороны оценят возможность дальнейшего сотрудничества.



Напомним, Вайда тренировал Джоковича с 2006 года по май 2017-го. За это время Новак выиграл 12 титулов Большого Шлема.



В последнее время «Джокера» тренировали Андре Агасси и Радек Штепанек, но совсем недавно они покинули его команду.



Турнир в Монте-Карло стартует 16 апреля.