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Джокович будет готовиться к Монте-Карло под руководством Вайды

По результатам Мастерса стороны оценят возможность продления сотруднчества

  • 10.04.2018 11:36
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Getty Images. Новак Джокович и Марьян Вайда
© Getty Images. Новак Джокович и Марьян Вайда

На ближайшем Мастерсе в Монте-Карло бывшего лидера мирового рейтинга Новака Джоковича будет сопровождать его экс-тренер Марьян Вайда.

Сообщается, что сербский теннисист пройдет подготовку под руководством словака в Марбелье, а уже после турнира стороны оценят возможность дальнейшего сотрудничества.

Напомним, Вайда тренировал Джоковича с 2006 года по май 2017-го. За это время Новак выиграл 12 титулов Большого Шлема.

В последнее время «Джокера» тренировали Андре Агасси и Радек Штепанек, но совсем недавно они покинули его команду.

Турнир в Монте-Карло стартует 16 апреля.

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Источник — Twitter

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