Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Американская теннисистка хочет отсудить $10 млн у WTA в деле о допинге

Мэдисон Бренгл утверждает, что ее заставляли сдавать кровь на допинг, несмотря на болезнь

  • 10.04.2018 09:20
  • 1125 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images. Мэдисон Бренгл
© Getty Images. Мэдисон Бренгл

Американская теннисистка Мэдисон Бренгл подала в суд на ITF, WTA и антидопинговую программу ITF. 28-летняя спортсменка утверждает, что ее заставляли сдавать кровь на допинг, несмотря на то, что знали о ее редком заболевании (Complex Regional Pain Syndrome, Type I – сидром Зудека).

Болезнь проявляется в том, что введение иглы провоцирует временное и постоянное физическое повреждение (отеки и гематомы), психологическую травму, а также боль и страдания.

В иске утверждается, что из-за допинг-проб теннисистка стала хуже выступать, а также понесла моральный ущерб. Поэтому Бренгл требует компенсации в размере более 10 миллионов долларов, а также запрета на забор крови венепункцией.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Реклама
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.