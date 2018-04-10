Американская теннисистка хочет отсудить $10 млн у WTA в деле о допинге

Американская теннисистка Мэдисон Бренгл подала в суд на ITF, WTA и антидопинговую программу ITF. 28-летняя спортсменка утверждает, что ее заставляли сдавать кровь на допинг, несмотря на то, что знали о ее редком заболевании (Complex Regional Pain Syndrome, Type I – сидром Зудека).



Болезнь проявляется в том, что введение иглы провоцирует временное и постоянное физическое повреждение (отеки и гематомы), психологическую травму, а также боль и страдания.



В иске утверждается, что из-за допинг-проб теннисистка стала хуже выступать, а также понесла моральный ущерб. Поэтому Бренгл требует компенсации в размере более 10 миллионов долларов, а также запрета на забор крови венепункцией.