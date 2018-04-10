Кейси Деллакуа завершила карьеру

Австралийская теннисистка Кейси Деллакуа приняла решение завершить профессиональную карьеру. 33-летняя теннисистка мотивировала это тем, что хочет больше времени уделять семье (у Кейси двое детей).



Деллакуа в последние годы в основном выступала в парном разряде, лучшим ее достижением было третье место в мировом рейтинге (в одиночном – 26 в 2014 году). Уроженка Перта 7 раз играла в финалах турниров Большого Шлема в парном разряде и была чемпионкой Ролан Гаррос в миксте в 2011 году.



В одиночном разряде Деллакуа доходила до 4 круга Australian Open и US Open.



Напомним, в матчевой встрече Кубка Федерации Украина – Австралия (2:3), которая состоялась в феврале 2018 года, Деллакуа в паре с Эшли Барти пронесла представительницам Зеленого континента победное третье очко.