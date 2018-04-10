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Кейси Деллакуа завершила карьеру

Австралийская теннисистка решила посвятить себя семье

  • 10.04.2018 08:43
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Getty Images. Кейси Деллакуа
© Getty Images. Кейси Деллакуа

Австралийская теннисистка Кейси Деллакуа приняла решение завершить профессиональную карьеру. 33-летняя теннисистка мотивировала это тем, что хочет больше времени уделять семье (у Кейси двое детей).

Деллакуа в последние годы в основном выступала в парном разряде, лучшим ее достижением было третье место в мировом рейтинге (в одиночном – 26 в 2014 году). Уроженка Перта 7 раз играла в финалах турниров Большого Шлема в парном разряде и была чемпионкой Ролан Гаррос в миксте в 2011 году.

В одиночном разряде Деллакуа доходила до 4 круга Australian Open и US Open.

Напомним, в матчевой встрече Кубка Федерации Украина – Австралия (2:3), которая состоялась в феврале 2018 года, Деллакуа в паре с Эшли Барти пронесла представительницам Зеленого континента победное третье очко.

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Источник — Twitter

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