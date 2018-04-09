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Диего ШВАРЦМАН: «Федерера можно сравнить с Месси или Марадоной»

Аргентинец сравнил теннисиста со своими земляками-футболистами

  • 09.04.2018 21:35
  • 816 просмотров
  • 4 комментария
Метки
Clar&#237;n. Диего Шварцман
© Clar&#237;n. Диего Шварцман
Аргентинский теннисист Диего Шварцман сравнил швейцарца Роджера Федерера со знаменитыми южноамериканскими футболистами. 
 
«Сравнил бы Федерера с Лионелем Месси или Диего Армандо Марадоной. Роджер играет без напряжения, он выходит на корт и спокойно делает свою работу. Что касается Надаля, я следил за его игрой на многих турнирах, а также ездил на Мальорку и смотрел, как он ежедневно работает. Настоящий гений, он прилагает огромные усилия, чтобы играть ещё лучше. Рафа выиграл всё, что можно, но при этом у него по-прежнему есть спортивный голод», — сказал Шварцман
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Источник — Чемпионат

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Комментарии
    Vladimir Starky
      Vladimir Starky, 09.04.2018 21:51
    0
    В мире есть только два вида спорта - футбол и тенис. Ни в легкой атлетике, ни в плавании, ни в волейболе и т.д. ничего не происходит
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    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 09.04.2018 21:58
    +7
    Я болельщик Федерера более 20 лет... Он неподражаем... Он образец спортсмена, я не вижу рядом с ним кого-либо. Он Человек с большой буквы, таких как он очень мало сейчас осталось в спорте. Его человеческие качества гораздо выше его спортивных успехов и титулов. Как-то так....
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    vezunchik_2018
      vezunchik_2018, 09.04.2018 22:41
    +3
    [quote Владимир Копяк, 09.04.2018 21:58]Я болельщик Федерера более 20 лет... Он неподражаем... Он образец спортсмена, я не вижу рядом с ним кого-либо. Он Человек с большой буквы, таких как он очень мало сейчас осталось в спорте. Его человеческие качества гораздо выше его спортивных успехов и титулов. Как-то так....[/quote

    Согласен полностью! так же являюсь его болельщиком! но Надаля очень уважаю, он так же великий спортсмен-теннисист!!!
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 09.04.2018 23:57
    +2
    Владимир Копяк, 09.04.2018 21:58
    Я болельщик Федерера более 20 лет... Он неподражаем... Он образец спортсмена, я не вижу рядом с ним кого-либо. Он Человек с большой буквы, таких как он очень мало сейчас осталось в спорте. Его человеческие качества гораздо выше его спортивных успехов и титулов. Как-то так....
    Поддерживаю.
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