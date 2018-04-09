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Надаль обошел Макинроя по количеству побед на профессиональном уровне

К концу сезона испанский теннисист может догнать Виласа, если избежит травм

  • 09.04.2018 13:29
  • 1123 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль
Испанский теннисист Рафаэль Надаль после успехов на Кубке Дэвиса обошел Джона Макинроя по количеству побед на профессиональном уровне. Надаль победил в рамках Кубка Дэвиса немцев Филиппа Кольшрайбера и Александра Зверева.
 
До этих матчей у Надаля и Макинроя было по 877 побед на профессиональном уровне. Теперь испанец единолично занимает пятую строчку в списке, отставая от Гильермо Виласа на 49 побед, а возглавляет рейтинг Джимми Коннорс с 1256 победами.
 
В 2018 году Надаль пропустил большую часть сезона. Он одержал лишь шесть побед. Но теперь испанец планирует принять участие в турнирах в Монте-Карло, Барселоне, Мадриде, Риме, а также сыграть на «Ролан Гарросе». К концу сезона Надаль может догнать Виласа, если избежит травм. Практически каждый год выигрывает не менее 59 матчей ATP.
 
Лидеры по количеству побед на турнирах профессиональном уровне
 
1. Джимми Коннорс (США) – 1256 
2. Роджер Федерер (Швейцария) – 1149 
3. Иван Лендл (Чехия) – 1068 
4. Гильермо Вилас (Аргентина) – 928 
5. Рафаэль Надаль (Испания) – 879 
6. Джон Макинрой (США) – 877 
7. Андре Агасси (США) – 870 
8. Штефан Эдберг (Швеция) – 801 
9. Новак Джокович (Сербия) – 786 
10. Илие Настасе (Румыния) — 775.
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    demon831983
      demon831983, 09.04.2018 14:14
    0
    А где Пит Сампрас...? Неужели он меньше Аггаси выиграл ?
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    lviv_citizen
    online
      lviv_citizen, 10.04.2018 10:58
    0
    demon831983, 09.04.2018 14:14
    А где Пит Сампрас...? Неужели он меньше Аггаси выиграл ?
    У пита 762
    Ссылка
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