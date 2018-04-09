Надаль обошел Макинроя по количеству побед на профессиональном уровне

Испанский теннисист Рафаэль Надаль после успехов на Кубке Дэвиса обошел Джона Макинроя по количеству побед на профессиональном уровне. Надаль победил в рамках Кубка Дэвиса немцев Филиппа Кольшрайбера и Александра Зверева.

До этих матчей у Надаля и Макинроя было по 877 побед на профессиональном уровне. Теперь испанец единолично занимает пятую строчку в списке, отставая от Гильермо Виласа на 49 побед, а возглавляет рейтинг Джимми Коннорс с 1256 победами.

В 2018 году Надаль пропустил большую часть сезона. Он одержал лишь шесть побед. Но теперь испанец планирует принять участие в турнирах в Монте-Карло, Барселоне, Мадриде, Риме, а также сыграть на «Ролан Гарросе». К концу сезона Надаль может догнать Виласа, если избежит травм. Практически каждый год выигрывает не менее 59 матчей ATP.

Лидеры по количеству побед на турнирах профессиональном уровне

1. Джимми Коннорс (США) – 1256

2. Роджер Федерер (Швейцария) – 1149

3. Иван Лендл (Чехия) – 1068

4. Гильермо Вилас (Аргентина) – 928

5. Рафаэль Надаль (Испания) – 879

6. Джон Макинрой (США) – 877

7. Андре Агасси (США) – 870

8. Штефан Эдберг (Швеция) – 801

9. Новак Джокович (Сербия) – 786

10. Илие Настасе (Румыния) — 775.