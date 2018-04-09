Долгополов поднялся на 52-е место в рейтинге АТР

В обновленной версии рейтинга АТР на первой строчке остался Рафаэль Надаль, который всего на 100 очков опережает Роджера Федерера.
Единственный представитель Украины в топ-100, Александр Долгополов, на этой неделе участия в турнирах не принимал, однако поднялся на одну строчку и стал 52-й ракеткой мира. Сергей Стаховский, наоборот, на одну строчку отступил, и теперь идет 117-м.
Рейтинг АТР по состоянию на 9.04.2018:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 8770.
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 8670.
3 (3). Марин Чилич (Хорватия) — 4985.
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 4925.
5 (5). Григор Димитров (Болгария) — 4635.
6 (6). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 4470.
7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3665.
8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3390.
9 (9). Джон Иснер (США) — 3125.
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 3110
...
52 (53). Александр Долгополов (Украина) - 966
117 (116). Сергей Стаховский (Украина) - 467
Источник — Sport.ua
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